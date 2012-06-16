Диплом Бух. учет и аудит на предприятии

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Закрыт3 заявки147 просмотров

"бух учет и аудит на предприятии обществ. питания, на примере комбината школьного питания".

Диплом почти готов! с третьей главной сложности возникли.

Нужно сделать аудит любой области на этом предприятии+рекомендации по усовершенствованию!

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13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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