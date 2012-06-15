Предмет — ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25 страниц — не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейл
Курсовая Социально-культурная деятельность
Тема- социально-культурная деятельность общественных организаций
Объем работы (стр) -не менее 30
срок 17 июня
Заявки фрилансеров
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