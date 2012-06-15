Курсовая Социально-культурная деятельность

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки108 просмотров

Тема- социально-культурная деятельность общественных организаций

Объем работы (стр) -не менее 30

срок 17 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров