Приватно для aksi1

$155
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Завершен1 заявка120 просмотров

дипломная работа

план требует согласования

сдача по главам

срок на всю работу 5 июля

цена 5000 рублей (диплом, доклад, раздатка)

анти 88%

13 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$155
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик, только положительные впечатления от работы.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад