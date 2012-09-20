Предмет - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее Объем 25-27 страниц - не больше антиплагиат от 85% Методички и особые требования высыла на мейл
Курсовая психология-4
Предмет — ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Тема на выбор утверждается и согласовывается заранее
Объем 25 страниц — не больше
антиплагиат от 85%
Методички и особые требования высыла на мейл
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