Доделать часть диплома

Необходимо сделать небольшую модернизацию маслопресса МП-68, небольшой расчет и несколько чертежей. Главное чтобы модернизация была разумной (есть идея (вместо электромотора и редуктора с клиноременной передачей установить мотор-редуктор)

Внимание! Без предоплаты, потому что уже имею отрицательный опыт, когда берут предоплату и смываются.

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Оплата 700р