Доделать часть диплома

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Закрытнет заявок220 просмотров

Необходимо сделать небольшую модернизацию маслопресса МП-68, небольшой расчет и несколько чертежей. Главное чтобы модернизация была разумной (есть идея (вместо электромотора и редуктора с клиноременной передачей установить мотор-редуктор)

Внимание! Без предоплаты, потому что уже имею отрицательный опыт, когда берут предоплату и смываются.

email: [email protected]

skype: krutoi140

Оплата 700р

13 лет назад
nikolai112
Николай 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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