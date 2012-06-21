Диплом по программированию

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Тема: Разработка информационного сайта по проблемной области "Энергосбережение и энергоэффективность"

Срок – 21.06.12

Материал вышлю исполнителю.

Часть дипломной работы есть – то что касается самого сайта. Необходима БД, проектирование и ТЭО.

Предлагайте цены, пожалуйста, кто готов выполнить.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров