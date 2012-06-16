Реферат Петр 1

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Завершен2 заявки182 просмотра

Необходимо доработать реферат "Реформы Петра 1" на основе анализа статьи Ключевского. Срок 12.06. к 18.00

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Татьяна прекрасно справилась с работой, написала реферат своими словами, очень грамотный и ответственный исполнитель. Всем советую.
В сотрудничестве и оплате -без проблем!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад