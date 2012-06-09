Курсовая работа по информатике

$60
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Закрыт1 заявка199 просмотров

Предмет, дисциплина: Информатика

Создать в среде MS Excel проект «Автоматизация рабочего места менеджера» в определенной сфере бизнеса (автосалон, ресторан, салон красоты и т.д.).

Тип работы: Курсовая

Содержание: Практика

Объем работы: все три этапа,этапы во вложенном файле

Срок выполнения: до 12 июня 21.00мск

Нужна качествекнная работа по заданию.

Результаты работы (в виде 3-х файлов: Word, EXCEL, Power Point)

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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