Предмет, дисциплина: Стратегический менеджмент Тема работы: Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации Выполнить по заданию в файле Содержание: Теория+практика Срок выполнения: до 6 дней
Работа по маркетингу
Предмет, дисциплина: Маркетинг
Тема работы: Проведение маркетинговых исследований
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 15-20л
Срок выполнения: до 6 дней
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