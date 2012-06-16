Работа по маркетингу

$40
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Завершен2 заявки150 просмотров

Предмет, дисциплина: Маркетинг

Тема работы: Проведение маркетинговых исследований

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 15-20л

Срок выполнения: до 6 дней

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
4 дня
Курсовая работы выполнена на высшем уровне, правильно оформлена, написана грамотно! Мои рекомендации!
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Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад