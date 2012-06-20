Диплом Экономика пищевой сферы

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Завершен4 заявки172 просмотра

Диплом на тему : "Повышение эффективности деятельности предприятия" (На примере пищевого предприятия) НЕ кафе

Институт: Московский Государственный Университет Пищевой промышленности"

Факультет: Экономика

Объем: 60-90стр

Проверка на плагиат

13 лет назад
annafbr
Анна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$180
5 дней
Работа с Григорием, четко соблюдены сроки, все сделано по заданию точно. Отзывчивый, пунктуальный, грамотный исполнитель, вежливый в общении. Надеюсь будем работать и дальше. Всем рекомендую.
Приятный, умный человек. Знает толк и профессионально подходит к сотрудничеству. Только положительные эмоции. Благодарю за сотрудничество и искренне желаю получать только «5+» Вы можете и знаете. Я в Вас верю.

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад