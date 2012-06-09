Реферат по истории педагогики и образования

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Закрыт6 заявок173 просмотра

Тема: Образовательная система современной россии ( в соответствии с законом "об образовании")

Объем: 15–20 страниц. Практическая часть не нужна.

Нужно сделать очень оперативно. Срок 2–3 дня максимум!

13 лет назад
pozh
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$13
3 дня

Заявки фрилансеров

olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад