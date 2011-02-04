pozh

Татьяна pozh

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Реферат по педагогической психологии
В сотрудничестве и оплате- без проблем!!!
Отличная работа, выполнена в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Реферат по социальной психологии
Сплошной позитив от сотрудничества. Буду рада Татьяне помочь в написании работ по психологии. Советую всем
Замечательный исполнитель! Рекомендую.
Ответный отзыв
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Реферат по психодиагностике
Интересный проект, точное задание, своевременная оплата. Все отлично! Была очень рада сотрудничеству!
Качественная работа. Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Реферат по конфликтологии
Отличный заказчик и очень приятный человек! Большое спасибо! Успехов во всех делах!
Отличная работа! Большое спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
ihkarhi
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по возрастной психологии
Спасибо Татьяне за интересный проект, отличный заказчик! Очень довольна сотрудничеством.
Продолжаем сотрудничество с Татьяной. Полностью довольна, советую всем!
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