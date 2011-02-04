Тема: Образовательная система современной россии ( в соответствии с законом "об образовании") Объем: 15–20 страниц. Практическая часть не нужна. Нужно сделать очень оперативно. Срок 2–3 дня максимум!
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Тема: Социальная психология: специфика социально-психологического подхода к пониманию личности. Объем: 15-20 страниц. Практическая часть не нужна. Нужно сделать очень оперативно. Срок 2-3 дня максимум!Завершен13 лет назад
Тема: Педагогическая психология: общая характеристика учения, научения, усвоения. Объем: 15-20 страниц. Практическая часть не нужна. Нужно сделать очень оперативно. Срок 2-3 дня максимум!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Контрольная работа по дисциплине "конфликтология" на тему: "педагогические конфликты". Срок выполнения - 2 недели.Завершен13 лет назад
Контрольная работа по дисциплине: "психодиагностика" на тему: психодиагностика мышления. Контрольная должна состоять из 2 частей + приложение. 1 часть - теоретическая (введение (актуальность темы), основная часть, заключение и список литературы (не менее 10). Объем-15-20 ...Завершен13 лет назад
Тема: "Наука в современном мире"Завершен14 лет назад
Тема: "Феномен близости в диадном взаимодействии"Завершен14 лет назад
Тема: "Проблема школьной неуспеваемости:причины,пути преодоления".Завершен14 лет назад
Добрый вечер! Тема работы "Общество как социокультурная система". 1. Понятия "культуры" и "социума". 2. Взаимосвязь социальной системы и системы культуры. 3. Содержание (структура) культуры и структура социальной системы. Объем-не менее ...Завершен14 лет назад
Добрый день! Тема работы "Основные принципы обучения, пути и условия их реализации". Объем - 15 страниц с практической частью. Предлагайте, пожалуйста, Ваши сроки и стоимость.Завершен14 лет назад
Добрый день! Срочно нужна курсовая работа на тему: Феномен близости в диадном взаимоотношении. Объем - 30-35 стр. Рекомендации по написанию курсовых работ от ВУЗа предоставлю. В практической ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Собственно, нужна курсовая работа по заданной теме. Объем ~30-35 страниц. Срок сдачи - к новому году. Предлагайте Ваши цены, господа. :)Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад