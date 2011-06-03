Овчинникова Татьяна
Липецк
Россия
E-mail: [email protected]
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Юрист.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Старательность, коммуникабельность, творческий подход к работе, ответственность, трудолюбие.
ОБРАЗОВАНИЕ
2002-2007 –Липецкий государственный педагогический университет факультет иностранных языков, специальность: английский язык, немецкий язык, получила диплом с отличием и квалификацию преподавателя английского и немецкого языков.
с 2008 –Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина, юридический факультет .
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Татьяна выполнила заказ очень качественно и в кратчайшие сроки, если возникнет необходимость, в первую очередь опять обращусь к ней.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи. Все вопросы решаются результативно, оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$20
10 баллов
13 лет назад
Продолжаем сотрудничество с Татьяной. Полностью довольна, советую всем!
Ответный отзыв
Спасибо Татьяне за интересный проект, отличный заказчик! Очень довольна сотрудничеством.
$29
10 баллов
13 лет назад
Татьяна выполнила работу в установленные сроки. Работа выполнена в лучшем виде, я довольна. Продолжаем работать. Всем рекомендую Татьяну как высококлассного специалиста.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Татьяной! Задание поставлено чётко, оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $5
от 2 дней
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