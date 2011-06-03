ihkarhi

Татьяна ihkarhi

 
38 летРоссия/Липецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Овчинникова Татьяна

Липецк

Россия

E-mail: [email protected]

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Юрист.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Старательность, коммуникабельность, творческий подход к работе, ответственность, трудолюбие.

ОБРАЗОВАНИЕ

2002-2007 –Липецкий государственный педагогический университет факультет иностранных языков, специальность: английский язык, немецкий язык, получила диплом с отличием и квалификацию преподавателя английского и немецкого языков.

с 2008 –Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина, юридический факультет .

Отзывы заказчиков
finniika
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Диплом по педагогике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AmaterU
Котов 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сравнительный анализ двух картин
Татьяна выполнила заказ очень качественно и в кратчайшие сроки, если возникнет необходимость, в первую очередь опять обращусь к ней.
Отличный заказчик, всегда на связи. Все вопросы решаются результативно, оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
pozh
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по возрастной психологии
Продолжаем сотрудничество с Татьяной. Полностью довольна, советую всем!
Спасибо Татьяне за интересный проект, отличный заказчик! Очень довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
pozh
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$29
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по философии
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Ответный отзыв
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