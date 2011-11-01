Диплом по педагогике

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Завершен10 заявок233 просмотра

Нужен специалист, способный написать оригинальную (антиплагиат от 80%) работу.

Тема: Использование дисциплин начальной школы в ознакомлении младших школьников с правами ребёнка.

Срок до 1 декабря.

14 лет назад
finniika
38 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ihkarhi
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$100
20 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

ihkarhi
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад