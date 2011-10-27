Нужно выполнить курсовой проект с чертежами по теме : Разработка четырехступенчатой коробки передач легкового автомобиля. Задание и методичка в файле. Чертежи можно в черновом варианте на А1, т.к. в дальнейшем буду перерисовывать от руки
Реферат по истории немецкого языка
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить несколько заданий по истории немецкого языка.
1. Lesen Sie den Text und ubersetzen Sie ihn ins moderne Deutsche.
Uuard tho gitan in then tagun, framquam gibot fon nemo aluualten keisure, thaz gibrievit vvurdi al these umbiuuerft. Thaz giscrib iz eristen uuard gitan in Syriu fon nemo graven Cyrine, inti fuorun alla, thaz biiahin thionost iogiuuelin in sinero burgi. (Tatian - Luc. 2)
2. Transkribieren Sie den Text.
3. Bestimmen Sie eine Zeitperiode, in die der gegebene Text gehort. Begrunden Sie ihre Meinung anhand von Beispielen aus dem Text.
4. Analysieren Sie den Text vom historisch-phonetischen Standpunkt aus.
5. Analysieren Sie den Text vom morphologischen Standpunkt aus.
6. Analysieren Sie den Text vom etymologischen Standpunkt aus.
Указывайте,пожалуйста, в заявке срок выполнения и желаемый гонорар.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Учебное заведение: РГППУ Факультет: ИСП Предмет, дисциплина: Документоведение и документационное обеспечение управления Организация ООО "Бункер" Тема работы: отчет об учебной практике по курсу "Документоведение" Содержание: Теория+практика Объем работы: по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна курсовая по базам данных. Тема: Супермаркет. Срок - завтра до обеда. Нужна сама БД, например в Access. Цена - 500 р.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
50 тем на выбор. Темы очень простые, но раскрыть сущность выбранной тематики нужно в полном объеме! Объем: 8-10л. Срок на работу: 2-3 дня. Бюджет: 250р. Оплата по факту через Web Money или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток. требуется написание эссе по истории по одной из следующих тем: 1. Загадки сталинского режима (спорные вопросы биографии Сталина). 2. Тоталитарные режимы Сталина и Гитлера: сравнительная характеристика ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Предмет, дисциплина: биохимия Тема работы: Причины и особенности возникновения кариеса молочных зубов. Профилактические меры Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 20 стр. Срок выполнения: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема дипломной работы - "Бортовые информационно-измерительные системы газового состава ЛА" Уважаемые специалисты Жду предложений по цене! Пишите почту для связи!Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
КП Проектирование центральных и периферийных устройств. Есть выполненный кп и рецензия на него: Рецензия на курсовую работу Проектирование центральных и периферийных устройств. Замечания: 1.Расскажите назначения флагов F1-F6? 2. Какой протокол взаимодействия вы ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Темы (любую тему на выбор): 1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори на підприємствах харчової і переробної промисловості. 2. Безпечна експлуатація електроустановок на підприємствах харчової і переробної промисловості. 3. Вимоги безпеки ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
предмет: Программирование Тип работы: Курсовая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад