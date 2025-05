Реферат по истории немецкого языка

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить несколько заданий по истории немецкого языка.

1. Lesen Sie den Text und ubersetzen Sie ihn ins moderne Deutsche.

Uuard tho gitan in then tagun, framquam gibot fon nemo aluualten keisure, thaz gibrievit vvurdi al these umbiuuerft. Thaz giscrib iz eristen uuard gitan in Syriu fon nemo graven Cyrine, inti fuorun alla, thaz biiahin thionost iogiuuelin in sinero burgi. (Tatian - Luc. 2)

2. Transkribieren Sie den Text.

3. Bestimmen Sie eine Zeitperiode, in die der gegebene Text gehort. Begrunden Sie ihre Meinung anhand von Beispielen aus dem Text.

4. Analysieren Sie den Text vom historisch-phonetischen Standpunkt aus.

5. Analysieren Sie den Text vom morphologischen Standpunkt aus.

6. Analysieren Sie den Text vom etymologischen Standpunkt aus.

Указывайте,пожалуйста, в заявке срок выполнения и желаемый гонорар.