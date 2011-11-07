Приватный проект для Сергея Молчанова

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Завершен1 заявка141 просмотр

предмет: Программирование

Тип работы: Курсовая

Тема: "Полный факторный эксперимент, типа 2 2(в степени)"

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$63
8 дней
Сергей блестяще справился с заданием. Работу выполнил в срок согласно требованиям. Сотрудничеством довольна. Рекомендую всем серьёзным заказчикам!
Очень доволен сотрудничеством с Лианой. Серьезный ответственный заказчик. Своевременная оплата. Всегда на связи. Четкое и понятное ТЗ

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад