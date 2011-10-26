Предмет - деньги, кредит, банки

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Закрыт9 заявок229 просмотров

Понятие денежного оборота и его роль

30-35 страниц

Нужен план для утверждения

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров