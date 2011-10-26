Дипломная финансы и кредит

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт11 заявок198 просмотров

Тема дипломной работы Развитие системы потребительского кредита в России: проблемы и пути их решения

Введение, первую главу нужно к 1 ноября 2011 г.

Антиплагиат 75-95%

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1. Факторы развития сферы потребительского кредитования

1.2. Основные формы и инструменты потребительского кредитования

1.3. Риски потребительского кредитования и их регулирование

2. АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ССУД В АЧИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

2.1. Характеристика деятельности банка на рынке потребительского кредита

2.2. Анализ динамики и структуры портфеля потребительских ссуд

2.3. Анализ процентных ставок банка по потребительским ссудам и финансовых результатов

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

3.1. Основные проблемы потребительского кредитования в ОАО «Россель-хозбанк»

3.2. Направления развития потребительского кредитования в исследуемом банке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

irinka2009
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад