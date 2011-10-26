Электрические системы и сети Курсовой проект Задание прилагаю. Есть пример выполнения. Язык написания - украинский Уважаемые посредники, прошу прощения рассматриваю только заявки авторов. Всем удачи!
Дипломная финансы и кредит
Тема дипломной работы Развитие системы потребительского кредита в России: проблемы и пути их решения
Введение, первую главу нужно к 1 ноября 2011 г.
Антиплагиат 75-95%
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1.1. Факторы развития сферы потребительского кредитования
1.2. Основные формы и инструменты потребительского кредитования
1.3. Риски потребительского кредитования и их регулирование
2. АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ССУД В АЧИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
2.1. Характеристика деятельности банка на рынке потребительского кредита
2.2. Анализ динамики и структуры портфеля потребительских ссуд
2.3. Анализ процентных ставок банка по потребительским ссудам и финансовых результатов
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
3.1. Основные проблемы потребительского кредитования в ОАО «Россель-хозбанк»
3.2. Направления развития потребительского кредитования в исследуемом банке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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