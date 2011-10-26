Курсовая на укр. языке

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Закрыт7 заявок223 просмотра

ТЕМА: розробити проект мучного цеху "Вареничной" на 50 мисць.

(извените за ошибки у меня нет украинского )

план у меня есть, работа простая там все расписано что и как делать( в методичке)

Срок - неделя. Цена?

14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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