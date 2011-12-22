Приватно для Алеховой Натальи (Umka_ru).

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Завершен3 заявки215 просмотров

Прикладная информатика в экономике

Дипломная работа. Срок - 21 день.

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
14 дней
Я очень довольна сотрудничеством с Натальей. Отличный фрилансер и замечательный человек. С душой относится к работе. Обязательно будем работать дальше.
Екатерина отличный заказчик. И просто понимающий человек. Очень отзывчива. Спасибо ей огромное за отличное сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад