Нужна курсовая работа по экономике и управлению на предприятии АПК.

Тема - «Организация производства, переработки и реализации рыбы»

Предприятие - рыбхоз.

Есть годовые отчеты, по запросу пришлю нужные формы отчетности (с ними нужно будет определиться).

Срок - 7 дней.

Есть методичка (см. вложение). Нужно выполнять работу, используя шаблоны необходимых для этой темы таблиц.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Называйте цены и сроки.