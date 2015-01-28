Курсовая работа по экономике и управлению

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Завершен1 заявка173 просмотра

Нужна курсовая работа по экономике и управлению на предприятии АПК.

Тема - «Организация производства, переработки и реализации рыбы»

Предприятие - рыбхоз.

Есть годовые отчеты, по запросу пришлю нужные формы отчетности (с ними нужно будет определиться).

Срок - 7 дней.

Есть методичка (см. вложение). Нужно выполнять работу, используя шаблоны необходимых для этой темы таблиц.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Называйте цены и сроки.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$33
7 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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