Курсовая по русскому языку

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Закрыт8 заявок220 просмотров

Требуется:

1. Назовите функциональные разновидности современного русского языка.

2. Разберите официально-деловой стиль с точки зрения стилеобразующих факторов.

3. Укажите количество подстилей научного стиля.

4. Назовите 2 жанра канцелярского подстиля с одинаковыми реквизитами.

5. Охарактеризуйте один из перечисленных жанров речевого общения (беседа, разговор, история, дневник).

Объем обсуждается

Срок: 01.11.2011

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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