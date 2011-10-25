Необходимо написать эссе по политологии. Темы простые, но нужно раскрыть суть и проявить умение писать подобную работу!

Уважаемые фрилансеры! Работа творческая и подход к ней серьезный. Если вы уверены на 100%, что можете предоставить качество, оставляйте заявку. Возможно длительное сотрудничество!

Структура:

1. Введение с формулировкой проблемы и определением ее актуальности.

2. Тезис (+) + аргумент.

3. Тезис (-) + аргумент.

4. Заключение с обобщением.

Темы (одна на выбор) и требования предоставлю.