Эссе по политологии

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Закрыт7 заявок274 просмотра

Необходимо написать эссе по политологии. Темы простые, но нужно раскрыть суть и проявить умение писать подобную работу!

Уважаемые фрилансеры! Работа творческая и подход к ней серьезный. Если вы уверены на 100%, что можете предоставить качество, оставляйте заявку. Возможно длительное сотрудничество!

Структура:

1. Введение с формулировкой проблемы и определением ее актуальности.

2. Тезис (+) + аргумент.

3. Тезис (-) + аргумент.

4. Заключение с обобщением.

Темы (одна на выбор) и требования предоставлю.

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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