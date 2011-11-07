Реферат (бух. учет)

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Завершен10 заявок233 просмотра

Тема: Классификация средств предприятия и источников их образования. Учет нематериальных активов.

Подробности заинтересованным авторам.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaGl
Дарья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$17
3 дня
Грамотно выполненная работа, требования все соблюдены! Рекомендую Дарью как профессионального исполнителя!
Анастасия - добропорядочный заказчик, четкое задание, своевременная оплата! Буду рада новым совместным проектам!

Заявки фрилансеров

DariaGl
Дарья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад