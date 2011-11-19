Реферат Психолого-педагогические основы

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Завершен6 заявок162 просмотра

тема - Психолого- педагогические основы профессионального самосовершенствования в карьере работника

НУЖНО 2 РЕФЕРА НА ОДНУ ТЕМУ, НО РАЗНЫХ ПО ТЕКСТУ

Объем реферата составляет 15 – 20 страниц машинописного (компьютерного) текста через полтора интервала.

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 13 наименований

срок 28 октября

реферат для факультета гос.муницип.управление

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Олегу большое за работу. Написал 2 разных реферата на одну тему. все корективы вносил моментально, очень приятно сотрудничать с таким человеком. клиент сказал спасибо за работу и сказал что работа написана хорошо, что тема расскрыта. а это одна из самых лучших оценок в данной сфере.
Благодарю, Вас, Натали за четко поставленную задачу, своевременную и полную оплату. + 100 Всем рекомендую Наталью, как конкретного и порядочного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С уважением, Олег.
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня
Могу дать только положительную оценку в работе с Еленой. спасибо за работу.
Сотрудничество с Натальей как всегда на высшем уровне: четкое и понятное задание, реальные сроки, постоянный контакт и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад