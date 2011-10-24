Диплом финансы и кредит

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ТЕМА ДИПЛОМА, ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ ГЛАВА НУЖНА 27 ОКТЯБРЯ

повышение роли Федерального казначейства в системе финансовых органов России на примере Отделения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району Управления Федерального казначейства

1. Казначейская система исполнения бюджета.

2. Особенности организации работы и анализ деятельности отделения по ТДНМР УФК.

3. Разработка рекомендаций по повышению роли ФК в исполнении Федерального казначейства.

практика в отделе казначейства по ТДНМР (уже сделано)

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад