Общие положения о праве собственности

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Курсовая работа: объем и оформление стандартные (25-30 стр., содержание, главы, заключение, список литературы, сноски). В списке литературы - свежие нормативные акты. (500 р.)

14 лет назад
5otlichnik
Наталия 
51 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров