Тема диплома: Формирование инвестиционной политики компании (на примере...) по этой теме делать отчет на примере банка Срок 27 октября
Дипломная по финансам и кредиту
Тема: Дивидендная политика ОАО "Омскгоргаз" и пути ее совершенствования.
Первая глава готова нужно сделать 2 и 3 главу по этому плану. Срок 25 ноября
План.
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и сущность дивидендов
1.2 Особенности расчета и распределения дивидендов
1.3 Влияние дивидендов на стоимость акций компании
2. АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «Омскгоргаз»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Омскгоргаз»
2.2 Анализ формирования прибыли компании в 2009-2011 гг.
2.3 Анализ использование прибыли и выплаты дивидендов 2009 – 2011 гг.
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «Омскгоргаз»
3.1 Разработка новой дивидендной политики
3.2 Планирование прибыли на 2012 год и размера дивидендов, их влияния на курс акций ОАО «Омскгоргаз»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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