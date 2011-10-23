Дипломная по финансам и кредиту

Тема: Дивидендная политика ОАО "Омскгоргаз" и пути ее совершенствования.

Первая глава готова нужно сделать 2 и 3 главу по этому плану. Срок 25 ноября

План.

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие и сущность дивидендов

1.2 Особенности расчета и распределения дивидендов

1.3 Влияние дивидендов на стоимость акций компании

2. АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «Омскгоргаз»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Омскгоргаз»

2.2 Анализ формирования прибыли компании в 2009-2011 гг.

2.3 Анализ использование прибыли и выплаты дивидендов 2009 – 2011 гг.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «Омскгоргаз»

3.1 Разработка новой дивидендной политики

3.2 Планирование прибыли на 2012 год и размера дивидендов, их влияния на курс акций ОАО «Омскгоргаз»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ