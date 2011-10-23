Дипломный проект Торцовый синхронный генератор

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Тема работы: Торцовый синхронный генератор на постоянных магнитах с беспазовой обмоткой якоря

Требования:

Необходимо разработать синхронный генератор на высококоэрцитивных магнитах торцового исполнения мощностью 300 ватт с частотой вращения 300 об/мин с беспазовой трёхфазной обмоткой якоря дискового исполнения. Обмотка является неподвижной, магинты, расположенные на кольцевых магнитопроводах из сплошной стали вращаются. Применение - малая энергетика.

Разделы работы:

Введение

1 Обзор

2 Электромагнитный расчёт, характеристики

3 Технология выполнения обмотки, с технологическими картами и эскизами

4 Экономическая эффективость

5 Охрана труда

Заключение

Чертежи 8 А1

Требуется компетентный в данном вопросе специалист. Указывайте стоимость и сроки.

14 лет назад
mksvetlana
Светлана 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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