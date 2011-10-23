Курсовая работа по инновационному менеджменту

$30
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Закрыт8 заявок191 просмотр

Необходимо написать курсоваую работу по теме: "Стратегический маркетинг и его роль в реализации инновационной продукции."

Объём 25 страниц.

Срок до 1 декабря.

Требования к курсовой в приложенных файлах.

14 лет назад
lalulai
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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