Реферат Экономические и неэкономические стимулы

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Экономические и неэкономические стимулы труда

Предмет политэкономия

Объем 25 стр.

Срок завтра - до 13-00 по московскому времени

350 руб.

Антиплагиат от 65%

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад