Курсовая по гидроприводу

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Нужно выполнить курсовую по гидроприводу + решить 4 задачи.

Авторам, знакомым с этой тематикой, вышлю методичку на почту по запросу, т.к. объем файлов превышает допустимый.

14 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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