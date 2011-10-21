Тема: Линейная часть магистрального газопровода с разработкой перехода через железную дорогу.
Курсовая гос. и муниципальное управление
Отчёт по практике в отделении ПФРФ по МО
тема - по согласованию
объём 30-35 страниц
срок 10 дней
Заявки фрилансеров
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