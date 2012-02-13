Диплом по гражданскому праву.

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Завершен18 заявок211 просмотров

Нужен диплом по гражданскому праву.

Тема .Нематериальные блага и способы их защиты.

Требования к диплому скину выбранному исполнителю.

14 лет назад
milkashokolad74
Карина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
20 дней
Работа на высоте! +++
Порядочный заказчик, четкая постановка вопросов, своевременная оплата, мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад