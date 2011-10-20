Глава диплома по экономике

Необходимо написать главу диплома.

2. Анализ расчетно-кассовых операций в коммерческом банке на

примере ОАО «УралСиб»

2.1. Краткая характеристика деятельности банка ОАО «УралСиб»

2.2. Анализ организации расчетно-кассовых операций в коммерческом

банке

2.3. Оценка эффективности операций по расчетно-кассовому

обслуживанию клиентов банка ОАО «УралСиб»

Антиплагиат - 80 %

Объем - 30-35 листов

Данные по отделению нет, предложить свои - но чтоб все логично. Клеить и собирать на авось не нужно - в теме разбираюсь.

Срок - 2 недели, оплата после проверки преподавателем. без авансов