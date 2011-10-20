Курсовая по маркетингу

$50
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Закрыт1 заявка99 просмотров

Тема курсовой работы "Управление ассортиментом ( мясной )продукции на базе маркетинговых исследований."

На примере ООО Раевский мясокомбинат Альшей-мясо (инфа есть в инете)

оплата в течении недели

срок выполнения 23-24

уникальность не ниже 80%

внимательно читайте методичку

Бюджет 600 руб.

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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