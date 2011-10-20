во вложении задание и пример его выполнения
Курсовая по маркетингу
Тема курсовой работы "Управление ассортиментом ( мясной )продукции на базе маркетинговых исследований."
На примере ООО Раевский мясокомбинат Альшей-мясо (инфа есть в инете)
оплата в течении недели
срок выполнения 23-24
уникальность не ниже 80%
внимательно читайте методичку
Бюджет 600 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
задания и пояснения к ним во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу По курсу "Электронные промышленные устройства" На тему: "Цифровой измеритель заряда" Задание: согласно представленных параметоров разработать схему цифрового измерителя заряда, автономного. В дополнении ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать реферат по электронике. Объем - 10-12 страниц. Тема и план по запросу. Порядок сделки: Выбираю исполнителя Работаете Проверяю (проверю полностью, до каждого символа и смысла каждого ...Завершен13 лет назад
Факультет: Юридический Предмет, дисциплина: Социология Тема работы: Тема № 20 Мобильный телефон как показатель социального статуса Содержание: Теория Объем работы: 20 стр Срок выполнения: ...Завершен14 лет назад
Факультет: Юридический Предмет, дисциплина: История гос-ва и права зарубежных стран Тема работы: «Право Древнего Рима» (Вариант №4 ) Содержание: Теория Объем работы: 10-15 Срок выполнения: ...Завершен14 лет назад
- $100
Специальность: Изобразительное искусство Тема: Знакомство учащихся 5-6-х классов с русским народным костюмом центральной России на уроках изобразительного искусства. Объем: 70 стр. Срок: две недели Оплата в течении недели Работу нужно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать пару курсовых по предмету АТУ в Matlab. Тема - релейный регулятор уровня жидкости в резервуаре. Срок - несколько дней Пишите ценыРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Мультимедийные технологии в создании авторских экскурсий на примере турфирмы Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 75% Срок: 2-3 недели План работы: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
По заданию.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад