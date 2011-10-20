Курсовая по предмету АТУ Matlab

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужно сделать пару курсовых по предмету АТУ в Matlab. Тема - релейный регулятор уровня жидкости в резервуаре.

Срок - несколько дней

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14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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