Вид работы: Дипломная работа Тема: Мультимедийные технологии в создании авторских экскурсий на примере турфирмы Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 75% Срок: 2-3 недели План работы: нужен
Курсовая по предмету АТУ Matlab
Нужно сделать пару курсовых по предмету АТУ в Matlab. Тема - релейный регулятор уровня жидкости в резервуаре.
Срок - несколько дней
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