Реферат экономика + физкультура

Учебное заведение: УРАЛГУФК

Предмет, дисциплина: методы исследования и моделирования национальной экономики

Тема работы: Влияние костюма гимнаста на развитие художественной гимнастики

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 15 стр

Срок выполнения: 5-7 дней

Пожелания: В первой главе-о производстве товара, сравнить одежду, которая раньше была и, которая

сейчас.

Во второй главе связать объект со спортом.

Список литературы не менее 5 источников.

Антиплагиат от 70%

Указывайте цену