Реферат экономика + физкультура

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Учебное заведение: УРАЛГУФК

Предмет, дисциплина: методы исследования и моделирования национальной экономики

Тема работы: Влияние костюма гимнаста на развитие художественной гимнастики

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 15 стр

Срок выполнения: 5-7 дней

Пожелания: В первой главе-о производстве товара, сравнить одежду, которая раньше была и, которая

сейчас.

Во второй главе связать объект со спортом.

Список литературы не менее 5 источников.

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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