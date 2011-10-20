Курсовая по государственной службе

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Закрыт5 заявок139 просмотров

Государственное и муниципальное управление,

Специализация «Государственная служба»

Тема курсовой

Разработка системы оплата труда гражданского служащего в зависимости от показателей эффективности и результативности

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$35
5 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад