Курсовая, банковское дело

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Завершен5 заявок163 просмотра

отчёт по практике в отделении ВТБ банка

тема: Исследование основ деятельности негосударственных пенсионных фондов на примере ВТБ

объём: 30-35 стр

срок 5 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
5 дней
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Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад