Необходимо написать реферат по латыни подробности при переписке
Курсовая, банковское дело
отчёт по практике в отделении ВТБ банка
тема: Исследование основ деятельности негосударственных пенсионных фондов на примере ВТБ
объём: 30-35 стр
срок 5 дней
Выбранный исполнитель
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