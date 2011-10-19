Подготовка презентации к уже написанному диплому по юриспруденции
Проектирование телекоммуникационной сети SDH
Курсовой проект.
Разработать схему организации сети. Рассчитать количество компонентных потоков между узлами. Обосновать выбор скоростей передачи агрегатных потоков. Выбрать типы мультиплексоров, кросс-коннектов и линейного оборудования в узлах. Выбрать оптический кабель.
Выбрать схемы защиты в сети и обосновать их.
Разработать схему сети синхронизации.
Выбрать оборудование SDH для реализации проектируемой сети, используя продукцию любой фирмы-изготовителя. Привести комплектацию оборудования.
Полное задание во вложении
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