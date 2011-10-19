Проектирование телекоммуникационной сети SDH

Курсовой проект.

Разработать схему организации сети. Рассчитать количество компонентных потоков между узлами. Обосновать выбор скоростей передачи агрегатных потоков. Выбрать типы мультиплексоров, кросс-коннектов и линейного оборудования в узлах. Выбрать оптический кабель.

Выбрать схемы защиты в сети и обосновать их.

Разработать схему сети синхронизации.

Выбрать оборудование SDH для реализации проектируемой сети, используя продукцию любой фирмы-изготовителя. Привести комплектацию оборудования.

Полное задание во вложении