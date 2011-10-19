Дата 2011-10-21 Курсовая работа Тема: Виды и развитие информационных систем в современных производственно-хозяйственных системах 20 стр
Презентация к готовому юр. диплому
Подготовка презентации к уже написанному диплому по юриспруденции
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