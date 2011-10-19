Реферат: Сравнительное правоведение.

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать реферат.

Предмет: сравнительное правоведение.

Тема: Африканские правовые семьи и их общая характеристика.

Объем: 25 листов(Структура: Введение, 3 параграфа и вывод, сноски обязательны, не менее 20 источников).

Уникальность 75% по системе антиплагиат.

Цена 300р.

Срок 2-3 дня.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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