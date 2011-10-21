Курсовая по информатике

Дисциплина: Информационным технологиям управления

Требуется:

Необходимо рассчитать нормативную трудоемкость квартальной и месячной программ предприятия по деталям. Для этого необходимо перемножить нормативное штучно-калькуляционное время на изготовление одной детали на план производства деталей.

Входная информация:код детали,номер цеха,код оборудования,код профессии,разряд работы,норма штучно-калькуляционная на деталь,план производства деталей на квартал и месяц квартала.

Результирующая информация:код детали,плановое количество деталей на квартал и месяц квартала,нормативная трудоемкость квартальной и месячной программ предприятия по деталям.

Срок: 21.10.2011 до 16.00