Реферат: Истории политических и правовых учений

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок117 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать реферат.

Предмет: Истории политических и правовых учений.

Тема: "Политическо-правовая мысль Древний Индии"

Объем: 10 листов

Уникальность от 75 % по системе антиплагиат.

Цена 300р.

Срок 2-3 дня.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
2 дня
Прекрасный автор. Все быстро,качественно и в срок. Советуем всем. С уважением фирма Счастливый Студент.
Очень приятный и ответственный заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы