Реферат: Истории политических и правовых учений

Дисциплина: Информационным технологиям управления Требуется: Необходимо рассчитать нормативную трудоемкость квартальной и месячной программ предприятия по деталям. Для этого необходимо перемножить нормативное штучно-калькуляционное время на изготовление одной детали на план производства деталей. ...