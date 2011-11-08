Реферат (Трудовое право)

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Завершен6 заявок173 просмотра

Тема: "Правовые последствия незаконного увольнения".

Объем: 20-23л.

Срок сдачи: 15:00 по МСК 21.10.11.

Бюджет: 400р. Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.

Требования:

1. Установка на выполнение качественной работы;

2. Уникальность работы не менее 80%! Использование готовых работ из интернета строго запрещено.

3. Сдача контрольной работы строго в поставленные сроки.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Елена прекрасно справилась с поставленным перед ней заданием! Продолжаем сотрудничество.
Спасибо Вам, Денис, за очередное интересное задание и моментальную оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад