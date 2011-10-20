Курсовая Бух. финансовая отчетность

$15
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Завершен1 заявка94 просмотра

курсовая Бух фин отчетн.Учет производственных запасов в автотранспортных организациях Теория +Практика

14 лет назад
olgadimok320
Ольга 
57 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Как всегда все по заданию и в срок. Ваш профессионализм исполнения работы, порядочность, пунктуальность дает понимание того ,что мой выбор был сделан правильно. Время всегда распределяет точно и соблюдает сроки. Адекватный и толковый исполнитель.
От сотрудничества только положительные эмоции! С Ольгой легко и просто работать! Четкое задание, быстрая оплата!

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BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад