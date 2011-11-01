Курсовая по радиоэлектронике

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Завершен3 заявки115 просмотров

Предмет:«Радиотехнические цепи и сигналы»

Тема:«Квазиоптимальная фильтрация низкочастотного информационного сигнала»

Требования и объем по методичке, вышлю на почту.

14 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

balic
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$35
7 дней
Ответственный грамотный исполнитель. Работа выполнена в срок в отличном качестве. Уже обратился еще раз. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

balic
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад