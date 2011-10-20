Курсовая по методике преподавания математики

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Тема " Развитие мыслительных операций у младших школьников в процессе формирования представлений о равенствах и неравенствах"

В практической части необходимо провести методику на школьниках по выявлению у них уровня развития мыслительных операций, а так же составить и провести самостоятельную работу на тему"Равенство и неравенство"Бланки ответов детей обязательны.

срок 21 -22 октября

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
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13 лет назад

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад