Курсовая по методике преподавания математики

Тема " Развитие мыслительных операций у младших школьников в процессе формирования представлений о равенствах и неравенствах"

В практической части необходимо провести методику на школьниках по выявлению у них уровня развития мыслительных операций, а так же составить и провести самостоятельную работу на тему"Равенство и неравенство"Бланки ответов детей обязательны.

срок 21 -22 октября