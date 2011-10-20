Диплом по истории

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ТЕМА: «Балканская Греция во 2-ом тысячелетии до Н.Э. Проблемы и историография»

Примерное содержание:

Введение: актуальность, историографический раздел, объект, предмет, цели, задачи, характеристика источников.

1 глава: проблемы изучения общественно политического строя Балканской Греции.

2 глава: проблемы изучения языка и письменности, проблема гибели Микенских государств.

Введение до 10 стр.

В общем около 70 стр.

срок первой главы 1 ноября

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$170
15 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад