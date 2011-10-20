Государственное и муниципальное управление, Специализация «Государственная служба» Тема курсовой Разработка системы оплата труда гражданского служащего в зависимости от показателей эффективности и результативности
Диплом по истории
ТЕМА: «Балканская Греция во 2-ом тысячелетии до Н.Э. Проблемы и историография»
Примерное содержание:
Введение: актуальность, историографический раздел, объект, предмет, цели, задачи, характеристика источников.
1 глава: проблемы изучения общественно политического строя Балканской Греции.
2 глава: проблемы изучения языка и письменности, проблема гибели Микенских государств.
Введение до 10 стр.
В общем около 70 стр.
срок первой главы 1 ноября
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